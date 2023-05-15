Продвижение ВСУ под Бахмутом – это первый успех наступательных действий, - Сырский
Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", - отметил он.
При этом Сырский заявил, что это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. А ведь операция по обороне Бахмута продолжается.
- Американский Институт изучения войны подтвердил, что Силы обороны уволили 16,85 кв. км в районе Бахмута Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.49
- Актуальное
- Важное