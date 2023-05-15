Продвижение ВСУ под Бахмутом – это первый успех наступательных действий, - Сырский

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", - отметил он.

При этом Сырский заявил, что это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. А ведь операция по обороне Бахмута продолжается.