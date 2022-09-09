Продвижение ВСУ достаточно убедительно: мы на километры углубились в направлении линии столкновения, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"На Юге традиционно жарко, хотя бархатный сезон заменился "бавовняным", мы продолжаем держать строй и распространять наши прочные позиции. Но пока рано провозглашать то, что вы все от нас ждете. Хотя могу сказать, что наше продвижение достаточно убедительно и километраж красноречив, от двух до нескольких десятков километров мы позволили себе углубиться в направлении линии столкновения, которую постепенно продвигаем к востоку. В северо-западной части Херсонщины произошло еще более глубокое погружение во вражеские подразделения, среди которых, кстати, продолжаются расшатывания уже больше психоневрологической обстановки, поскольку подразделения врага морально неустойчивы", - прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.
Наталья Гуменюк отметила, что среди российских воинов постоянно возникают бунты и отказы участвовать в боевых действиях, кучами написаны рапорты с отказами идти в бой – это все дает нам надежду на то, что жест доброй воли все ближе и ближе.
- 6 сентября ОК "Юг" сообщило, что в течение суток уничтожено около 90 оккупантов, 4 склада боеприпасов , десятки единиц бронетехники и вертолет
- Также руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что истощение россиян продолжается и имеет результаты.
- 8 сентября ОК "Юг" информировало, что на юге украинская авиация нанесла 13 ударов по логистике россиян , уничтожено более сотни оккупантов
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