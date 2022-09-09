Об этом она сообщила в эфире Еспресо.



"На Юге традиционно жарко, хотя бархатный сезон заменился "бавовняным", мы продолжаем держать строй и распространять наши прочные позиции. Но пока рано провозглашать то, что вы все от нас ждете. Хотя могу сказать, что наше продвижение достаточно убедительно и километраж красноречив, от двух до нескольких десятков километров мы позволили себе углубиться в направлении линии столкновения, которую постепенно продвигаем к востоку. В северо-западной части Херсонщины произошло еще более глубокое погружение во вражеские подразделения, среди которых, кстати, продолжаются расшатывания уже больше психоневрологической обстановки, поскольку подразделения врага морально неустойчивы", - прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.



Наталья Гуменюк отметила, что среди российских воинов постоянно возникают бунты и отказы участвовать в боевых действиях, кучами написаны рапорты с отказами идти в бой – это все дает нам надежду на то, что жест доброй воли все ближе и ближе.

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