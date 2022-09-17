Продвижение в Херсонской области достаточно результативно, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Рано отчитываться об успехах Вооруженных сил Украины на Юге, они даются очень тяжелыми боями и усилиями
Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Очень рано еще говорить об успехах и отчитываться о них, потому что они даются очень тяжелыми боями и усилиями. Продвижение не так стремительно и быстро, как бы нам хотелось, но достаточно результативно", - отметила она.
Гуменюк подчеркнула, что отчет будет, как только ВСУ закрепят позиции.
"Почти вся линия фронта пылает достаточно мощно, поскольку продвижение рассчитано с очень необычным стратегическим элементом. Я думаю, в учебники военного мастерства пополнятся многими примерами именно из этой войны", - подытожила руководительница пресс-центра.
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