Продвигала идеи "Малороссии" и "Новороссии": в Луцке разоблачили ботоферму

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, по заданию своих кураторов злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны.

Среди прочего, агитировали за создание "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. Технику разместили по шести подпольными адресам.

В СБУ отметили, что деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения ячейки правоохранители обнаружили:

GSM-шлюзы,

компьютерное оборудование,

банковские карточки,

более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,

финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb