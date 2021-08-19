Продвигала идеи "Малороссии" и "Новороссии": в Луцке разоблачили ботоферму
Киберспециалисты СБУ разоблачили центр информационно-подрывной деятельности против госбезопасности Украины. В Луцке нейтрализована ботоферма, которую финансировали представители РФ
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, по заданию своих кураторов злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны.
Среди прочего, агитировали за создание "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".
Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. Технику разместили по шести подпольными адресам.
В СБУ отметили, что деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.
Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
Во время обысков по адресам расположения ячейки правоохранители обнаружили:
- GSM-шлюзы,
- компьютерное оборудование,
- банковские карточки,
- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
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