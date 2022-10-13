Об этом Рафаэль Гросси написал в твиттер, выложив фото из киевского бункера, где он работал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебоем.

"Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС", – добавил он.

Напомним, 12 октября глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb