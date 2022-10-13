Продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС, - главы МАГАТЭ и МИД Украины встретились в Киеве
Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что продолжается работа над безопасной зоной вокруг Запорожской АЭС.
Об этом Рафаэль Гросси написал в твиттер, выложив фото из киевского бункера, где он работал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебоем.
"Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС", – добавил он.
- Напомним, 12 октября глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев.
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