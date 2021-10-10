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Продукция "Квартала" всегда была пропагандой в стиле Киселева и Соловьева, а не сатирой и юмором, - Портников

10 октября, 2021 воскресенье
22:35
Общество Квартал 95

Телевизионные программы и мультфильмы студии "Квартал 95" нельзя считать политической сатирой и юмором

Такого мнения придерживается украинский общественный деятель, публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников, передает Еспресо.TV.

"Зеленский и "95 квартал" всегда использовали телевидение для политической пропаганды. Это не со Спилбергом надо сравнивать, а совершенно с другими людьми - с Киселевым, Соловьевым, с Маргаритой Симоньян, с усопшим Сергеем Доренко", - сказал Портников в программе "Субботний политклуб" на "Еспресо", обсуждая со соведущей эфира Марией Гурской оффшорный скандал вокруг Pandora papers, в эпицентр которого попали фигуры из студии" Квартал 95 ", что сейчас являются первыми лицами государства.

"Речь больше чем о телевизионном контенте. Как по мне, конечно это мое субъективное мнение, это деньги за идею политтехнологического мощного проекта, обеспечившего вхождение в большую политику представителям крупного бизнеса. Через другую дверь просто", - отметила в свою очередь Гурская .

"Правильно", - поддержал этот тезис Виталий Портников и напомнил, чему были посвящены выпуски программы "Вечерний квартал" и "кварталовских" мультфильмов прошлых лет.

Виталий Портников

"Зеленский реально использовал "95 квартал" для маргинализации оппонентов режима Виктора Януковича. Помните в каком виде там были оппозиционеры? Они выглядели полными идиотами. Даже те, которых власти не хотели полностью уничтожать", - заявил публицист.

При этом журналистов, интересовавшихся Межигорьем, там могли показать в виде собак, добавил Портников.


"А вспомните все эти номера "95 квартала" в период после того, как президент Украины Петр Порошенко принял решение о национализации ПриватБанка, когда началась санация банковской сферы, что там происходило. Это же была вакханалия", - продолжил Виталий Портников.

"То есть, фактически, когда Янукович и Коломойский были партнерами, все делалось так, чтобы нравилось Януковичу. Когда Коломойский поссорился с Порошенко там начали шельмовать Порошенко. Никакого отношения к юмору, даже к политической сатире, это не имеет. Я четко говорю: это обычная пропаганда. Политическая пропаганда, направленная на усиление политического влияния спонсоров", - подытожил Портников.


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Виктор Янукович
Виталий Портников
Игорь Коломойский
пропаганда
Квартал-95
Субботний политклуб
Мария Гурска
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