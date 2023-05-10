Продуктовые наборы для ветеранов Черниговщины: российская пропаганда запустила новый фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Путинские пропагандисты критикуют "продуктовый набор" за бедность и примитивность и освещают это как неуважение к ветеранам Второй мировой войны.

На фото также размещена поздравительная открытка, в которой лозунг "Слава Украине" россияне сравнивают с приветствием "Хайль Гитлер", проводя аналогию между нацистами и украинцами.

"На самом деле это фото является постановочным и его целью является дискредитировать местные органы власти. ЦПД опровергает фейк, верифицировав информацию у начальника Черниговской ОВА Чауса. Он сообщил, что таких "поздравительных наборов" ветеранам никто не отправлял, а эти фото – вражеская провокация", - говорится в сообщении.