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Продуктовые наборы для ветеранов Черниговщины: российская пропаганда запустила новый фейк

10 мая, 2023 среда
17:04
Война с Россией

Пропагандисты распространяют фотографии с якобы подарками для ветеранов Второй мировой войны от имени главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Путинские пропагандисты критикуют "продуктовый набор" за бедность и примитивность и освещают это как неуважение к ветеранам Второй мировой войны.

На фото также размещена поздравительная открытка, в которой лозунг "Слава Украине" россияне сравнивают с приветствием "Хайль Гитлер", проводя аналогию между нацистами и украинцами.

"На самом деле это фото является постановочным и его целью является дискредитировать местные органы власти. ЦПД опровергает фейк, верифицировав информацию у начальника Черниговской ОВА Чауса. Он сообщил, что таких "поздравительных наборов" ветеранам никто не отправлял, а эти фото – вражеская провокация", - говорится в сообщении.

Общество
Украина
Россия
Черниговщина
фейк
пропаганда
руские фейки
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