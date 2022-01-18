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"Продуктовые чеки" должны иметь прозрачный и понятный механизм, - Союз украинских предпринимателей

18 января, 2022 вторник
08:03
Экономика

Если государство решится на введение сглаживания инфляционных шоков через продуктовые выплаты, этот механизм должен быть прозрачным и понятным

Об этом исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова рассказала в эфире программы "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.

"Незащищенным гражданам государство должно помогать. Другое дело, что это должен быть абсолютно прозрачный, понятный механизм. Должны быть критерии - кто эти люди, незащищенные слои населения. Это не позволит попасть в ловушку злоупотреблений", - сказала она.

  • Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине так называемых "продуктовых чеков" или выплат, которые можно потратить на продуктовые товары. Таким образом государство, по его словам, может поддержать социально незащищенных украинцев во время значительной инфляции, вызванной удорожанием энергоресурсов.
  • Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год - на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца.
Эспрессо Капитал с Андреем Яницким
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