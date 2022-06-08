Продовольствие является частью российского "арсенала террора", - глава ЕС
В обращении к Европарламенту в Страсбурге Урсула фон дер Ляен отметила неотложную необходимость разблокирования черноморских портов Украины как средства решения глобального продовольственного кризиса
Об этом сообщает CNN.
"Это холодная, черствая и продуманная осада Путиным некоторых из самых уязвимых стран и людей в мире. И поэтому теперь, уважаемые депутаты, продовольствие стало частью арсенала террора Кремля. Мы не можем этого терпеть", – сказала фон дер Ляен законодателям ЕС.
Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что санкции ЕС против России "не касаются основных продуктов".
"Они не влияют на торговлю зерном и другими пищевыми продуктами между Россией и третьими странами. И само портовое эмбарго предполагает полное освобождение от сельскохозяйственных товаров", - добавила она, отметив необходимость противодействия российской дезинформации о продовольственном кризисе.
Ее слова прозвучали в то время, когда в Анкаре встречались министры иностранных дел России и Турции для обсуждения вопросов, связанных с экспортом зерна из Украины.
Урсула фон дер Ляен поблагодарила Организацию Объединенных Наций за ее "усилия", направленные на возобновление работы украинских черноморских портов, повторив, что "большинство украинского зерна можно экспортировать только через эти маршруты".
- 8 июня глава российского МИД Лавров обвинил Зеленского в "опасности украинских портов". МИД Украины отреагировал.
- В то же время глава МИД Турции после переговоров с Лавровым назвал создание "зернового коридора" в Черном море реальным.
- 8 июня в Кремле заявили о необходимости снятия санкций, чтобы РФ смогла поставлять зерно на международные рынки.
- В то же время мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона "Единые новости", что Россия вывозит украинское зерно из Мелитополя поездами.
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