"Продовольствие предназначалось для военных РФ, которые дислоцируются в ДНР и ЛНР: суд Ростова впервые признал наличие войск на Донбассе

Об этом говорится в приговоре судьи Леонарда Шолохова Кировского районного суда Ростова-на-Дону, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Дело касается взяточничества. Приговор - обвинительный.

По материалам дела, обвиняемый поставлял продовольствие российским военным на оккупированный Донбасс.



"Это продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, которые дислоцируются на территории "ДНР" и "ЛНР", - говорится в приговоре.



В документе указано, что военнослужащие находились на боевом дежурстве в ОРДЛО.

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"Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины в Донецкой и Луганской области. Находятся там, как говорят сами россияне, на боевых системах", - написал Цаплиенко.