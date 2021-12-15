"Продовольствие предназначалось для военных РФ, которые дислоцируются в ДНР и ЛНР: суд Ростова впервые признал наличие войск на Донбассе
Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей
Об этом говорится в приговоре судьи Леонарда Шолохова Кировского районного суда Ростова-на-Дону, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
Дело касается взяточничества. Приговор - обвинительный.
По материалам дела, обвиняемый поставлял продовольствие российским военным на оккупированный Донбасс.
"Это продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, которые дислоцируются на территории "ДНР" и "ЛНР", - говорится в приговоре.
В документе указано, что военнослужащие находились на боевом дежурстве в ОРДЛО.
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