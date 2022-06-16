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Продовольственный кризис в мире приведет к рекордному уровню перемещения населения, - ООН

16 июня, 2022 четверг
03:47
Мир

Глава Агентства ООН по делам беженцев заявил, что кризис с продовольственной безопасностью, из-за войны в Украине, заставит больше людей покинуть свои дома в более бедных странах, а это приведет к еще большему уровню глобального перемещения.

Об этом пишет Reuters.

В отчете ООН указывается, что около 89,3 миллионов человек были принудительно перемещены по всему миру в результате преследований, конфликтов, злоупотреблений и насилия в конце 2021 года. С тех пор еще миллионы уехали из Украины или были перемещены в пределах границ.

"Если у вас есть продовольственный кризис в дополнение ко всему, что я описал – войны, правам человека, климату – это лишь ускорит тенденции, которые я описал в этом отчете", – сказал Филиппо Гранди журналистам на этой неделе, описывая цифры как "потрясающие" .

"Очевидно, что влияние, если это не будет решено быстро, будет достаточно разрушительным". Он сказал, что уже сейчас все больше людей убегают из-за повышения цен и насильственных восстаний в африканском регионе Сахель.

Гранди также раскритиковал то, что он назвал "монополией" ресурсов, предоставленных Украине, тогда как другие программы помощи перемещенным лицам были недофинансированы.

"Украина не должна заставить нас забыть другие кризисы", – сказал он, вспомнив двухлетний конфликт в Эфиопии и засуху на Африканском углу. Реакция Европейского Союза на кризис беженцев была "неодинаковой", добавил Гранди.

  • 14 июня управление ООН по делам беженцев опубликовало видео в поддержку украинцев.

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