Продовольственный, энергетический и финансовый кризис коснется большинства стран мира и скажется на жизни 1,6 млрд человек, – ООН

Об этом говорится в докладе Глобальной кризисной группы ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам, пишет Интерфакс-Украина .

Согласно документу, около 1,6 млрд человек в 94 странах мира находятся под угрозой голода и нищеты. Их затронет по меньшей мере один из аспектов мирового кризиса.

"Серьезный удар уже нанесен по уязвимым людям и странам, но не ошибайтесь: ни одна страна, ни одно сообщество не останутся незатронутыми кризисом, который стоит многих жизней", - прокомментировал отчет генсек ООН Антониу Гутерреш.

Людям во всем мире войны и другие кризисы угрожают беспрецедентной волной голода и нищеты, оставляя за собой социальный и экономический хаос, добавил он.

По оценкам ООН, около 1,2 млрд живут в странах, находящихся в состоянии "идеального шторма" и серьезно уязвимы по всем трем аспектам - продовольственным, энергетическим и финансовым.

Ранее ООН отмечала , что война России против Украины разожгла трехмерный глобальный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. Она бьет по наиболее уязвимым людям и странам.

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