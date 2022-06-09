Продовольственный, энергетический и финансовый кризис коснется большинства стран мира и скажется на жизни 1,6 млрд человек, – ООН
По меньшей мере, один аспект мирового кризиса затронет 1,6 млрд человек в мире
Об этом говорится в докладе Глобальной кризисной группы ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам, пишет Интерфакс-Украина .
Согласно документу, около 1,6 млрд человек в 94 странах мира находятся под угрозой голода и нищеты. Их затронет по меньшей мере один из аспектов мирового кризиса.
"Серьезный удар уже нанесен по уязвимым людям и странам, но не ошибайтесь: ни одна страна, ни одно сообщество не останутся незатронутыми кризисом, который стоит многих жизней", - прокомментировал отчет генсек ООН Антониу Гутерреш.
Людям во всем мире войны и другие кризисы угрожают беспрецедентной волной голода и нищеты, оставляя за собой социальный и экономический хаос, добавил он.
По оценкам ООН, около 1,2 млрд живут в странах, находящихся в состоянии "идеального шторма" и серьезно уязвимы по всем трем аспектам - продовольственным, энергетическим и финансовым.
- Ранее ООН отмечала , что война России против Украины разожгла трехмерный глобальный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. Она бьет по наиболее уязвимым людям и странам.
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