"Продовольственные выплаты" позволят избежать госрегулирования цен при инфляционных шоках, - эксперт
Введение "продовольственных выплат" позволит государству избежать регулирования цен на продуктовые товары и сгладить ситуацию при инфляционных шоках, считает политический эксперт Игорь Петренко
Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на "Еспресо TV".
"О так называемых продовольственных картах заговорили из-за продовольственной инфляции, которая набирает обороты не только в Украине, но и во всем мире… А эти "карточки" позволят не прибегать к государственному регулированию цен, но обеспечить людей, которые в этом нуждаются", – сказал он. .
Как добавил Петренко, такие выплаты можно подвязать под бизнес, который также нуждается в государственной поддержке.
"Это один из подходов. Возможно, будут рассматриваться и другие", – добавил он.
- Напомним, советник президента Олег Устенко ранее заявлял , что инфляция в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить от 10% до 20%, что приведет к инфляционному скачку до 8-10% и, в свою очередь, потребует антикризисных мер. В частности, могут рассматриваться различные доплаты незащищенным слоям населения, в частности, выплаты по аналогии с программой "Поддержка", в рамках которой вакцинированные украинцы могут получить 1 тыс. грн и потратить ее на конкретные цели.
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- Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а за 2021 год инфляция удвоилась и выросла на 10% по сравнению с 2020 годом.
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