Продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса
После прекращения действия "зернового соглашения" многие страны, получавшие зерно из Украины, оказались в сложной макроэкономической ситуации
Об этом Укринформу сказал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максим Тореро.
"Восстановление Черноморской зерновой инициативы будет способствовать снижению международных цен и улучшению доступа к сельскохозяйственной продукции для ряда стран с низким и ниже среднего уровня дохода. Многие из этих стран уже находятся в сложной макроэкономической ситуации, сталкиваясь с высоким уровнем задолженности, а рост расходов на импорт и экономическая нестабильность значительно усугубляет их способность поддерживать свое население", - сказал Тореро.
Он подчеркнул, что возобновление "зернового соглашения" также позволит предотвратить резкое падение сельскохозяйственного производства в Украине, учитывая важную роль страны в поставках масличных и зерновых культур на мировой рынок.
Приостановка же действия зерновой инициативы создает вызов для отечественных производителей из-за высоких логистических затрат на экспорт по альтернативным маршрутам, сказал главный экономист ФАО.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения".
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