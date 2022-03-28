Продолжительность войны зависит от характера военной помощи – Мартыненко

О позиционной войне на истощение России рассказал Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина в эфире Еспресо TV



Александр Мартыненко заметил: "Задание спустить экономику россии на 50 лет назад. Это невозможно сделать за неделю-две, поэтому это должно продолжаться определенное время. Если Украина победит через неделю или через две, возникает вопрос, а что делать с россией дальше, отменять ли санкции, соответственно, напряжение спадет. И этот весь западный фронт, который сейчас полностью координирован, полностью консолидирован может расползтись.

И с этим связан характер военной помощи США Украине, несмотря на призывы украинского руководства".



"Достаточно много специфического оружия, которое позволяет нам обороняться. Кстати, украинская армия делает это эффективно, абсолютно квалифицированно и профессионально. Всё, в принципе, работает. Но главное, что это все железо и электронные средства, они позволяют нам защищаться. Условно говоря, гарантируют или делают маловероятной победу россии, но также не позволяют говорить о победе Украины. Вообще об этом говорить трудно, учитывая разность потенциалов двух стран. Поэтому речь идет о том, что такая позиционная война на уничтожение российской техники, на ослабление, на потерю ресурсов россии. Наши ресурсы тоже ограничены. Но нам партнеры будут помогать эти военные ресурсы пополнять", - прокомментировал гендиректор информагентства.

Напомним, 24 марта Зеленский обратился к НАТО: "Вы можете дать нам 1% всех ваших самолетов и танков, это даст вам 100% безопасности"