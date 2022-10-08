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Продолжительность войны в Украине зависит от нескольких факторов, - военный эксперт Притула

8 октября, 2022 суббота
11:41
война с Россией

Военный эксперт Михаил Притула считает, что выход ВСУ на государственные границы Украины ускорит военно-политическое поражение режима Путина, но не закончит войну

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Длительность войны зависит от нескольких факторов. Первый из этих факторов – это продолжительность жизни Путина, ему уже 70 лет. Второй фактор – это то, что Россия не может обеспечить свой народ, свои малые народы. Достаточно скоро эти народы начнут возникать. Руководство РФ намеренно замазывает их кровью, чтобы вызвать ненависть", - заметил Притула.

По его словам, Дагестан – это точка, с которой начнется развал России.

"У Кремля возникли проблемы экономического, политического и санкционного характера. Многие субъекты РФ решат, что лучше не связываться с давлением и оставить его в наследство Москве и быть свободными от долгов по причине войны. Продолжительность этих процессов будет влиять на войну" Украине. Россия уже далеко не высокотехнологичная страна. Эта страна постепенно деградирует и становится мировым изгоем, но опасна", - добавил Притула.

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