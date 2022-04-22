Продолжительность войны будет зависеть от помощи: в Минобороны заявили о необходимости систем ПВО, ПРО, ракет и противотанковых средств

Об этом Маляр сообщила в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".



По словам заместителя министра обороны, Украина в значительных объемах нуждается в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракетах.



"Длительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее. Основное, что нужно сегодня нашим защитникам, – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства", - сказала Анна Маляр.

22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц защищал свой отказ отправить в Украину тяжелое вооружение , который широко критиковали, ссылаясь на опасность ядерной войны.

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