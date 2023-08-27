Продолжительная война возможна по примеру Израиля, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

"Израиль воюет (долгое время - ред.). Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля", - отметил глава украинского государства.

Израильская модель

"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т.д.", - объяснил Зеленский.

Соответствующее соглашение по международным гарантиям безопасности для Украины, по мнению Зеленского, должно быть ратифицировано в Конгрессе, а также в парламентах стран Европейского Союза.

"Это вещи, которые голосуются в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", - сказал президент.

Когда мы подойдем к Крыму, начнется его демилитаризация, - Владимир Зеленский

"Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма", - сообщил Владимир Зеленский.

Таким образом, по его словам, можно избежать жертв среди украинских военных.

"Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять", - добавил президент.

Границ России украинская армия не будет пересекать, - президент Зеленский

Президент также ответил на вопрос, должна ли война перейти на российскую территорию.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами", – заявил Зеленский.

Ведь, продолжил он, Украину сейчас многие в мире поддерживают как страну, пострадавшую от нарушения ее собственных границ.

"Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства уже не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа Украины", - подытожил Зеленский.