Продолжительная война возможна по примеру Израиля, - Зеленский
Украина может не только воевать по примеру Израиля, но и иметь гарантии безопасности и схемы получения помощи от Запада, аналогичные израильским
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".
"Израиль воюет (долгое время - ред.). Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля", - отметил глава украинского государства.
Израильская модель
"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т.д.", - объяснил Зеленский.
Соответствующее соглашение по международным гарантиям безопасности для Украины, по мнению Зеленского, должно быть ратифицировано в Конгрессе, а также в парламентах стран Европейского Союза.
"Это вещи, которые голосуются в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", - сказал президент.
Когда мы подойдем к Крыму, начнется его демилитаризация, - Владимир Зеленский
"Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма", - сообщил Владимир Зеленский.
Таким образом, по его словам, можно избежать жертв среди украинских военных.
"Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять", - добавил президент.
Границ России украинская армия не будет пересекать, - президент Зеленский
Президент также ответил на вопрос, должна ли война перейти на российскую территорию.
"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами", – заявил Зеленский.
Ведь, продолжил он, Украину сейчас многие в мире поддерживают как страну, пострадавшую от нарушения ее собственных границ.
"Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства уже не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа Украины", - подытожил Зеленский.
- В этом же интервью, напомним, президент поднял вопросы ближайших выборов, ответственности за коррупцию, проверок бизнеса и возможной национализации энергетических предприятий.
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