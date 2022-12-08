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"Продолжим поддержку ВСУ до окончательной победы": глава Генштаба Испании Теодор Кальдерон после посещения Ирпеня и Гостомеля

8 декабря, 2022 четверг
00:50
война с Россией

Состоялся официальный визит в Украину делегации Вооруженных сил Королевства Испании во главе с начальником Генерального штаба обороны Королевства Испании адмирал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

В ходе визита делегация Вооруженных Сил Королевства Испании была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств, характером действий и направлений сосредоточения противника, его утрат в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Делегация посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Гостомель, Ирпень.

"Для меня было очень важно приехать к вам. До этого мы знали обо всем этом только из газет и телевидения. Я проникся тем, что происходило здесь во время российской агрессии. Мне очень трудно воспринять это все. И я буду максимально способствовать будущей помощи Украине" , – подчеркнул начальник Генерального штаба обороны Королевства Испании Теодор Лопес Кальдерон.

Также в Киеве делегация Вооруженных Сил Королевства Испании посетила выставку уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области на Михайловской площади.

Делегация Вооруженных Сил Королевства Испании почтила всех павших Героев за Украину у Стены памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря.

"Я выражаю преданность Вооруженным силам Испании продолжать нашу поддержку ради окончательной победы ВСУ над вооруженными силами Российской Федерации. Я также хочу выразить свою благодарность и восхищение украинским народом за его мужество, мужество и решительность защищать собственной жизнью свою страну, свободу и достоинство", - отметил он. Кальдерон.

В свою очередь Валерий Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Испании за действенную, всеобъемлющую и длительную поддержку и помощь.

  • Напомним, 2 декабря Испания передала Украине первые ЗРК Hawk.
  • 16 ноября Маргарита Роблес заявила , что Испания планирует тренировать 2400 украинских военных в год в рамках утвержденной миссии ЕС.

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Испания
военные силы Украины
помощь Украине
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