"Продолжим поддержку Украины": Германия и Нидерланды обнародовали совместное заявление
Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную технику, и соблюдать антироссийские санкции
Об этом говорится в совместном правительственном заявлении двух стран .
В документе говорится, что страны планируют оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также обеспечить надлежащую подготовку военных, чтобы Украина могла защитить свои интересы.
Германия и Нидерланды договорились о дальнейшей совместной военной поддержке Украины и проверке возможностей совместной закупки боеприпасов для ВСУ. Кроме того, обе страны обязались продолжать оказывать давление на Россию для прекращения войны и укрепления ограничительных мер, где это возможно.
В заявлении главы двух стран также отметили, что необходимо провести надлежащее расследование преступлений, совершенных в Украине, и судебное преследование виновных на национальном или международном уровне. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендующей учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением России на Украину.
Кроме того, Германия и Нидерланды поддерживают расследование Международного уголовного суда и приветствуют создание Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой рекомендуется учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением российской федерации на Украину.
Также обе страны подчеркивают намерение остановить похищение украинских детей российскими захватчиками.
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