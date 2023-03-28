Об этом говорится в совместном правительственном заявлении двух стран .

В документе говорится, что страны планируют оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также обеспечить надлежащую подготовку военных, чтобы Украина могла защитить свои интересы.

Германия и Нидерланды договорились о дальнейшей совместной военной поддержке Украины и проверке возможностей совместной закупки боеприпасов для ВСУ. Кроме того, обе страны обязались продолжать оказывать давление на Россию для прекращения войны и укрепления ограничительных мер, где это возможно.

В заявлении главы двух стран также отметили, что необходимо провести надлежащее расследование преступлений, совершенных в Украине, и судебное преследование виновных на национальном или международном уровне. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендующей учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением России на Украину.

Кроме того, Германия и Нидерланды поддерживают расследование Международного уголовного суда и приветствуют создание Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой рекомендуется учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением российской федерации на Украину.

Также обе страны подчеркивают намерение остановить похищение украинских детей российскими захватчиками.