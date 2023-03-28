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"Продолжим поддержку Украины": Германия и Нидерланды обнародовали совместное заявление

28 мартa, 2023 вторник
02:50
война с Россией

Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную технику, и соблюдать антироссийские санкции

Об этом говорится в совместном правительственном заявлении двух стран .

В документе говорится, что страны планируют оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также обеспечить надлежащую подготовку военных, чтобы Украина могла защитить свои интересы.

Германия и Нидерланды договорились о дальнейшей совместной военной поддержке Украины и проверке возможностей совместной закупки боеприпасов для ВСУ. Кроме того, обе страны обязались продолжать оказывать давление на Россию для прекращения войны и укрепления ограничительных мер, где это возможно.

В заявлении главы двух стран также отметили, что необходимо провести надлежащее расследование преступлений, совершенных в Украине, и судебное преследование виновных на национальном или международном уровне. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендующей учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением России на Украину.

Кроме того, Германия и Нидерланды поддерживают расследование Международного уголовного суда и приветствуют создание Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой рекомендуется учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением российской федерации на Украину.

Также обе страны подчеркивают намерение остановить похищение украинских детей российскими захватчиками.

Нидерланды
Германия
санкции против России
помощь Украине
оружие для Украины
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