Продолжим поддерживать внимание мира к военной агрессии РФ, - Кулеба о благотворительном турне "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков по всему миру на помощь Украине, что очень важно. Этим благотворительным турдом мы продолжим поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и собирать дополнительные средства для украинской армии", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace :



9 апреля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Шахтер"



14 апреля: "Лехия" (Гданьск, Польша) – "Шахтер"



19 апреля: "Фенербахче" (Стамбул, Турция) – "Шахтер"



1 мая: "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – "Шахтер"



Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

9 апреля донецкий "Шахтер" приступит к серии благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.

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