Продолжим поддерживать внимание мира к военной агрессии РФ, - Кулеба о благотворительном турне "Шахтера"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что МИД поддержал проведение "Шахтером" благотворительных матчей за границей, потому что это привлечет внимание к войне в Украине
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков по всему миру на помощь Украине, что очень важно. Этим благотворительным турдом мы продолжим поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и собирать дополнительные средства для украинской армии", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace :
9 апреля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Шахтер"
14 апреля: "Лехия" (Гданьск, Польша) – "Шахтер"
19 апреля: "Фенербахче" (Стамбул, Турция) – "Шахтер"
1 мая: "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – "Шахтер"
Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
- 9 апреля донецкий "Шахтер" приступит к серии благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.
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