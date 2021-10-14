"Продолжим поддерживать в борьбе против агрессии РФ" США поздравили украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины
США поздравили украинских военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины
Приветствие обнародовало в Facebook посольство США в Украине.
"В День защитников и защитниц Украины мы чтим храбрых мужчин и женщин, которые служили и служат, защищая свободу Украины! Соединенные Штаты остаются вашим надежным партнером, и мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.
День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, который отмечается 14 октября. Праздник установлен 14 октября 2014 года президентским указом как День защитников Украины. 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.
14 октября отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которую украинские казаки считали своей покровительницей. В 1999 году 14 октября установлен День украинского казачества.
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