Продолжение зернового эмбарго и приближение выборов: почему возникло напряжение между Украиной и Польшей

Еспресо расскажет о причинах напряженности отношений между Польшей и Украиной, к чему здесь украинское зерно и польские выборы, а также какие возможны компромиссы по спорным вопросам.

Что в тексте:

Политический пинг-понг: обмен заявлениями президентов и отмена встречи в Нью-Йорке

Зерновая проблема: экспорт после вторжения и введения эмбарго

Почему конфликт Польши и Украины набирает обороты

Обрушило ли украинское зерно польский рынок

Ответ Украины: жалоба в ВТО и поиск компромиссов

Что будет с поставками Польшей вооружения, беженцами и вступлением Украины в ЕС

Политический пинг-понг: обмен заявлениями президентов и отмена встречи в Нью-Йорке

19 сентября в Нью-Йорке начались всеобщие дебаты в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН с участием украинского президента Владимира Зеленского и польского - Анджея Дуды. Именно в это время украинско-польские отношения оказались в самой плохой точке с начала российского вторжения в Украину.

Анджей Дуда, комментируя на брифинге для польских СМИ односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, сравнил Украину с утопленником, объяснив, что "каждый, кто когда-нибудь участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину".

Тем временем Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН 19 сентября упомянул тему ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, заявив, что кое-кто в Европе превращает поставки зерна в триллер, помогая "подготовить сцену для московского актера". После этого заявления посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в польский МИД, чтобы выразить "решительный протест".

Более того, не состоялась и запланированная встреча украинского и польского президентов.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не передает оружие для Украины, поскольку польское правительство работает над тем, чтобы вооружить свою страну. А в польском правительстве заявили, что в 2024 году Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинских беженцев на территории Польши, а сама Польша может снизить поддержку Украины.

Такой резкий обмен заявлениями с одним из самых преданных наших союзников стал неожиданным для многих украинцев. Поводом к конфликту стали споры по поводу экспорта зерна, но не только.

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Зерновая проблема: экспорт после вторжения и введение эмбарго

Вторжение российской армии 24 февраля 2022 оборвало много логистических цепочек, которыми экспортировалась украинская агропродукция, важнейшим из которых был и остается морской путь. Через него шла большая часть украинского экспорта. Так, по данным министерства аграрной политики и продовольствия с июня прошлого года до июля 2023 года через порты прошли 54 млн тонн аграрной продукции, тогда как через железную дорогу – менее 14 млн тонн, а автотранспортом экспортировали лишь чуть более 6 млн тонн.

Чтобы помочь Украине с экспортом, ЕС ввел так называемые коридоры солидарности. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, коридоры солидарности стали дорогой жизни для украинской экономики, только за полгода они позволили экспортировать более 17 млн тонн зерна и другой агропродукции, в том числе и в Африку, и принесли Украине 19 млрд евро валютной выручки. Также в мае 2022 года Евросоюз на год отменил пошлины и квоты на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины. Благодаря этому за год объем украинского сельскохозяйственного экспорта в страны ЕС вырос на 65%.

Однако уже 31 марта 2023 года Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия написали письмо Урсуле фон дер Ляйен, в котором потребовали вмешаться в ситуацию с наплывом украинского зерна в ЕС. Инициатива пришла от польской стороны. Этому предшествовали несколькомесячные протесты фермеров в Польше. Так, еще в феврале аграрии перекрывали подъезды к польско-украинским пунктам пропуска в Любиче-Крулевской, Корчеве, Медице и Дорогуске. Из-за кризиса, связанного с украинским зерном, польский министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Генрик Ковальчик в начале апреля подал в отставку. А 15 апреля правительство Польши запретило импорт и транзит украинской сельскохозяйственной продукции до 30 июня, в перечень запрещенных продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и другие. Следом за Польшей запрет на импорт украинской агропродукции ввела Венгрия и Словакия, Болгария и Румыния.

Уже тогда с протестом вмешалась Еврокомиссия: "Торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы. В такие сложные времена очень важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС".

Однако 2 мая Европейская комиссия приняла временные меры по импорту из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в упомянутые выше пять стран, в то же время они обязались отменить односторонние ограничения из всех продуктов украинского происхождения.

Кроме того, Брюссель выделил всем пяти странам пакеты поддержки для фермеров. Кстати, наибольшее финансирование в рамках этой помощи получила Польша.

А временные ограничения от ЕС в отношении украинского зерна должны продлиться до 15 сентября.

Почему конфликт Польши и Украины набирает обороты

Еще в июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запрет будет продолжен даже в одностороннем порядке, потому что Польша должна заботиться прежде всего о собственных интересах. А уже в августе, за месяц до выборов президент Анджей Дуда повторил это заявление: в отношениях с Украиной Польша будет руководствоваться собственными интересами.

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, со своей стороны Украина согласилась принять меры по ограничению импорта. При этом Еврокомиссия отметила, что благодаря работе координационной платформы и временным мерам удалось устранить искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, к тому же в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в которой обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции. Впоследствии запрет на импорт украинских зерновых на 30 дней продлила еще и Румыния.

22 сентября официальное заявление по импорту украинского зерна сделала Еврокомиссия. Она повторила свою предыдущую позицию о том, что у отдельных государств-членов ЕС нет полномочий в сфере общей торговой политики, и принимаемые ими односторонние решения по Украине угрожают юридической процедурой со стороны Еврокомиссии.

"Еврокомиссия оставляет за собой право запустить процедуры о нарушении законодательства ЕС против стран, которые вводят односторонние запреты. Но наш сценарий на данный момент – работать в конструктивной манере", – заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

Обрушило ли украинское зерно польский рынок

Весной 2023 года бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий заявлял, что перед жатвой этого года нужно вывезти из страны 7-9 млн тонн зерна. Украина же, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в течение 2022 года продала Польше 700 тыс. тонн пшеницы и около 1 млн тонн кукурузы. Это совсем не те цифры, которые отражаются на стратегических показателях и могут обрушить рынок.

На ситуацию, когда польские фермеры оказались с избытком зерна, повлияли несколько факторов. Это снижение цен на агропродукцию в Евросоюзе после таможенного безвиза для Украины. Также были и просчеты польского правительства. В преддверии жатвы вице-премьер и министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик советовал фермерам не продавать зерно, поскольку весной его цена вырастет. Выращенную продукцию не продали, но цена упала, и фермеры остались с миллионами тонн зерна. Запрет украинского экспорта эту ситуацию не разрешил.

Почему тогда Украина собирается судиться с Польшей, если ее рынок не является для нашего государства стратегическим? По мнению заместителя министра экономики Украины Тараса Качки принципиален для Украины не польский рынок зерна, а то, что нельзя так абсолютно безосновательно, только на мнениях, высказываемых в публичном пространстве, запрещать импорт или экспорт продукции.

Когда правила торговли не соблюдает один из участников объединения – они перестают действовать. После польского эмбарго Венгрия заявила о намерении ограничить импорт не только украинского зерна, но и 25 позиций других товаров украинской сельскохозяйственной продукции. Это трудно объяснить какими-либо экономическими и правовыми причинами.

Ответ Украины: жалоба в ВТО и поиск компромиссов

Украина в ответ на польское эмбарго подала жалобу в ВТО и декларировала запрет на экспорт польских овощей. Оба шага не выглядят слишком перспективными. У Украины есть шанс выиграть дело в ВТО, но процесс продлится несколько лет и решения о компенсации убытков не будет, объясняют юристы перспективы дела. Запрет экспорта польских овощей противоречит логике иска в ВТО, ведь тогда Польша может подать аналогичный иск, и не сильно повлияет на украинский рынок. Украинские эксперты подсчитали, что доля польских овощей не превышает 2% украинского рынка.

Скорее всего, жалобу в ВТО будут решать на этапе консультаций. Это первый этап урегулирования спора и он может продолжаться 60 дней до того, как будет созвана панель "арбитров" для урегулирования спора. Похожая позиция придерживается и в Еврокомиссии: в ВТО пока начинается самая первая стадия рассмотрения жалоб – этап консультаций между Украиной и Еврокомиссией, соответственно последняя будет искать способы заключить мировое соглашение, говорилось в заявлении ЕК.

21 сентября министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, а Украина согласилась отозвать жалобу в ВТО. Такой компромисс может быть найден и с Польшей.

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Выборы в Польше: как польская предвыборная кампания влияет на украинский экспорт

Еврокомиссия оказалась в сложной ситуации, с одной стороны, она пообещала запустить юридические процедуры о нарушении законодательства ЕС относительно Польши, Словакии и Венгрии, с другой – должна защищать их в ВТО от иска Украины, как членов Евросоюза. Тем временем Польша, кроме внутреннего законодательства ЕС, нарушила еще два международных соглашения: правила Всемирной торговой организации и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Однако в преддверии выборов это не слишком волнует польские власти.

"Жалоба в ВТО на нас не производит впечатление", – комментирует спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Именно выборы в Польше обозреватели называют одной из главных причин ухудшения украинско-польских отношений. В отличие от Украины, где главными на аграрном рынке крупные агрохолдинги, в Польше они отсутствуют и насчитывается примерно 1,3 млн фермерских хозяйств.

На поддержку жителей сельской местности и фермеров традиционно рассчитывает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Однако на поддержку фермеров надеются и их главные конкуренты с "Гражданской платформы" (ГП).

ГП включила в свои списки представителей радикального сельскохозяйственного движения "Агроуния" и его лидера, фермера Михала Колодзейчака, призывающего запретить не только импорт украинского зерна, но и ряд других продуктов. Также борется за поддержку фермеров и выступает за ограничение украинского экспорта польская селянская партия. Попадает в Сейм и может занять третье место ультраправая партия "Конфедерация свободы и независимости", среди прочего известная своими антиукраинскими заявлениями. Ее лидер был единственным депутатом, не проголосовавшим в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с Россией.

В этих условиях основными политическими силами критикуется не ограничение украинского экспорта, а антиукраинские заявления в целом, а главные кандидаты на победу в выборах ПиС и ГП обвиняют друг друга в подыгрывании России.

"Правительство ПиС атакует Евросоюз и атакует борющуюся за свою жизнь Украину. Это возмутительно… Путин слышит это и начинает надеяться, что он сможет выиграть эту войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что наши склады почти пусты, зачем он это говорит? Потому что они соревнуются за голоса с "Конфедерацией", за антиукраинские голоса", – комментирует экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявление о возможном прекращении поставок оружия для Украины.

Что будет со поставками Польшей вооружения, беженцами и вступлением Украины в ЕС

22 сентября Анджей Дуда заявил, что не верит, что мелкий спор между Украиной и Польшей относительно агроимпорта из Украины может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений:

"Спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является абсолютно мелкой частью всех польско-украинских отношений", - подчеркнул он.

Польские СМИ писали, что Украина не будет выдавать лицензию на экспорт собственной агропродукции в Польшу, если Варшава или Еврокомиссия будут против. Напряжение пошло на убыль, но вопросы в украинско-польских отношениях остаются.

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Заявление о прекращении поставок оружия Украине польская сторона опровергла почти сразу. Слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста, заявил польский президент:

"По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии".

По данным из открытых источников, Польша передала Украине 350 танков советских образцов, десятки БМП-1, 14 Leopard-2, 14 МиГ-29, 18 САУ Crab, 36 систем залпового огня "Град", дроны, МРАПы, ПЗРК Piorun. Однако советское оружие в Польше заканчивается, а новое вооружение, которое купили вместо этого, такое как американские HIMARS-ы и южнокорейские танки, нам передавать пока не собираются. Вместе с тем, Польша остается главным логистическим хабом для поставки оружия в Украину, также на ее территории могут ремонтировать поврежденную украинскую технику.

28 сентября Совет Европейского союза должен продлить действие временной защиты для украинцев до 2025 года. По данным источников "Радио Свободы", только Польша выдвигала возражения по продолжению временной защиты, поскольку Варшава требует от ЕС увеличения финансирования на содержание украинских беженцев. Однако решение не требует единогласного голосования и может быть утверждено большинством голосов. Временная защита позволяет украинцам в любой стране ЕС сразу же работать, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь, детям до 18 лет – учиться в учебных заведениях.

18 сентября министр сельского хозяйства Роберт Телус увязал украинский экспорт зерна со вступлением Украины в Евросоюз. По его мнению, позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины "строит возможность вступления Украины в Евросоюз". Ранее заместитель министра МИД Польши Павел Яблонский сформировал перечень из семи пунктов по польско-украинским отношениям, в одном из них говорилось, что поддержка Украины в экспорте зерна на внеевропейские рынки не может происходить за счет польского сельского хозяйства.

Так что перед вступлением в ЕС Украину ждет еще один раунд дискуссий с Польшей по сельскохозяйственной продукции. Однако прежде, уже в октябре, Еврокомиссия должна дать оценку семи критериям, которые Украина должна выполнить в качестве кандидата на вступление в ЕС.

Затем начнутся переговоры о вступлении, и Украине нужно будет принять весь комплекс европейского законодательства. Это займет не менее нескольких лет, пока Украине нужно сосредоточиться на войне с российским захватчиком и, отстаивая собственные торговые интересы, не потерять поддержку главных союзников.