Продолжение войны: до осени-зимы все будет развиваться очень парадоксально

Об этом Подоляк заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"До осени-зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде ощущения победы", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП объяснил, что РФ не может остановиться на захваченных территориях, потому что не имеет поддержки местного населения.

"Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства. Россия могла бы остановиться, но она сама чувствует, что в Херсонской и Запорожской областях нет поддержки местного населения. "Русский мир" в своей реальности никого не привлекает. Сейчас он зашел на Юг Украины абсолютно без всякой концепции того, что намерен там делать. Российская армия просто пришла туда с красными флагами, с туалетами, которые теперь будут на улице, без унитазов, потому что это не принято в их цивилизации, без горячей воды и в принципе без комфорта. Все, что они предлагают херсонцам и запорожцам, - это минимальный набор услуг, жизнь в ватниках и валенках, балалайка и водка, да еще митинги у строящихся памятников Ленину", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "русский мир" проигрывает, потому что Украина пытается создать для граждан возможности для комфортной жизни и развития, Россия же не может противопоставить этому ничего конструктивного.

"Украина, несмотря на восемь лет войны на Донбассе, уже была практически интегрирована в европейское открытое пространство. Успешность для украинца - это возможность ездить по миру, делать карьеру и получать хорошую заработную плату, обучать детей в украинских или иностранных университетах. Россия же предлагает: давайте мы вас вернем в XIX век.Они вполне серьезно это продают, рассчитывая, что это кто-то купит, и считают, что все должны жить в лагере по распорядку, с бедным рационом и т.д. Они не понимают, почему мы хотим жить иначе, быть открытыми , ездить по миру. Более того, за три месяца войны Россия даже не выкристаллизовала хоть какой-то концепции того, с чем пришла на временно оккупированные территории Востока и Юга. Она по-прежнему продолжает сносить города, продавать варварство, массовые убийства и концепцию памятника Ленину как единственную альтернативу людям, желающим быть интегрированными в современную европейскую систему., - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, образование линий разграничения не смогут остановить боевые действия.

"Война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом «русском мире» жить", - подытожил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что украинский флаг будет развеваться над Херсоном "скорее, чем кто-то может себе представить".

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