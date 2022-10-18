Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новым секретным фильмом для DC займется Джеймс Ханн, известный работой над "Стражами Галактики" и "Отрядом самоубийц 2". Отмечается, что Дуэйн "Скала" Джонсон пытается продвинуть отдельный фильм с противостоянием Черного Адама и Супермена.

Так, уже начата работа над новым фильмом о Супермене, который станет фактически продолжением фильма "Человек из стали 2". Роль известного супергероя сыграет Генри Кавил, ставший популярным за пределами вселенной DC благодаря роли Ведьмака в одноименном сериале. Сценариста для нового фильма о Супермене пока только ищут. В Warner Bros. планируют, что над сценарием будет работать Кристофер Маккворри. У Дуэйна Джонсона, однако, есть собственные планы по "Супермэну". Он хочет снять фильм "Черный Адам против Супермена".

В планах Warner Bros. – расширение вселенной "Бэтмена". Режиссер Мэтт Ривз провел ряд встреч с постановщиками, которые могли бы создать отдельные фильмы о язычниках из "Бэтмена". Проекты сольных лент на ранних этапах разработки.

Продолжается работа и над фильмом "Чудо-женщина 3". Сейчас сценарий к ленте почти завершен. Кстати, Warner Bros. не планируют продолжать сотрудничество с Джей Джей Абрамсом. С продюсером был заключен контракт на много лет, но он так ничего и не выпустил.

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