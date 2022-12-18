Продолжение сериала "Венздей" можно ожидать уже в 2023, - СМИ

Об этом сообщили собственные источники.

Также отмечается, что хотя сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix, за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшую первую часть сериала.

Deadline отмечает, что несмотря на смену компании-производителя, это не отразится на качестве второго сезона "Венздей".

30 ноября просмотры сериала "Венздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.

"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров в месяц.

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