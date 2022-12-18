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Продолжение сериала "Венздей" можно ожидать уже в 2023, - СМИ

18 декабря, 2022 воскресенье
14:46
Культура

Издание Deadline сообщает, что второй сезон сериала "Венздей" от Netflix ожидается в 2023 году, продюсеры уже начали подбор локаций и переговоры со сценаристами

Об этом сообщили собственные источники.

Также отмечается, что хотя сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix, за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшую первую часть сериала.

Deadline отмечает, что несмотря на смену компании-производителя, это не отразится на качестве второго сезона "Венздей".

  • 30 ноября просмотры сериала "Венздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.
  • "Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров в месяц.

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Кино
Netflix
США
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