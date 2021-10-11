Продолжение сериала "Игра в кальмара" можно запросто снять в Украине, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине
Об этом он написал в Telegram.
"Пересмотрел "Игру в кальмара". Вижу, что сериал имеет все шансы стать культовым и получить продолжение или адаптацию. Тем более, что персонажи в конце фильма вспоминают, что именно корейский сезон "Игры" им нравится больше", - отметил минстр.
Ткаченко считает, что продолжение сериала "можно запросто снять в Украине".
"Возвращение кэш-рибейтив. Это всегда выгодно и иностранные продюсеры прекрасно об этом знают; Локации. Украина имеет уникальные ландшафты. Моря, реки, озера, леса, горы, степи, острова, пустыни. И все это на расстоянии нескольких часов друг от друга; Профессиональные продакшены, с которыми комфортно работать; Высококачественная техника для съемок, чтобы не везти ее из-за рубежа, повышая бюджет сериала; Человеческий капитал - актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, дизайнеры и все, кто имеют отношение к съемочноиу процессу; Цены на проживание и аренду техники - ниже, чем в Европе или Азии", - отметил он.
Справка: "Игра в кальмара" - южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Гван Дон Хьок. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет приз, но ставки здесь смертельные. Премьера сериала была на платформе Netflix.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное