Продолжение сериала "Игра в кальмара" можно запросто снять в Украине, - Ткаченко

Об этом он написал в Telegram.

"Пересмотрел "Игру в кальмара". Вижу, что сериал имеет все шансы стать культовым и получить продолжение или адаптацию. Тем более, что персонажи в конце фильма вспоминают, что именно корейский сезон "Игры" им нравится больше", - отметил минстр.



Ткаченко считает, что продолжение сериала "можно запросто снять в Украине".

"Возвращение кэш-рибейтив. Это всегда выгодно и иностранные продюсеры прекрасно об этом знают; Локации. Украина имеет уникальные ландшафты. Моря, реки, озера, леса, горы, степи, острова, пустыни. И все это на расстоянии нескольких часов друг от друга; Профессиональные продакшены, с которыми комфортно работать; Высококачественная техника для съемок, чтобы не везти ее из-за рубежа, повышая бюджет сериала; Человеческий капитал - актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, дизайнеры и все, кто имеют отношение к съемочноиу процессу; Цены на проживание и аренду техники - ниже, чем в Европе или Азии", - отметил он.

По словам министра, "Игра в кальмара" занимает первое место в рейтинге стриминга в более чем в 80 странах, включая США. Сериал также побил рекорды по просмотрам среди неанглоязычных. Хотя проект задумывался как расширение географии сервиса и привлечения прежде всего подписчиков из Азии. Справка: "Игра в кальмара" - южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Гван Дон Хьок. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет приз, но ставки здесь смертельные. Премьера сериала была на платформе Netflix.

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