Продолжение работы Нормандского формата – под большим вопросом, - Офис президента
В Офисе президента Украины выразили сомнение, что переговоры в Нормандском формате возобновятся в ближайшее время
Об этом заявил спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".
По его словам, дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.
"Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом", - сказал Никифоров. .
- Напомним, 7 ноября Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.
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