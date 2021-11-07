Продолжение работы Нормандского формата – под большим вопросом, - Офис президента

Об этом заявил спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.

"Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом", - сказал Никифоров. .