Продолжение обязательно будет. Данилов анонсировал удары по русским тылам
Секретарь СНБО пообещал захватчикам продолжение атак и "подарки каждый день"
Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И такие подарки еще будут", – анонсировал секретарь СНБО.
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"Я думаю, что обязательно будет продолжение. Это будут не только те объекты, которые есть на сегодня, их будет гораздо больше", — добавил он.
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