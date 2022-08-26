Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И такие подарки еще будут", – анонсировал секретарь СНБО.

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"Я думаю, что обязательно будет продолжение. Это будут не только те объекты, которые есть на сегодня, их будет гораздо больше", — добавил он.

26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".

В тот же день Business Insider сообщил, что Россия выводит свои истребители из Крыма после серии взрывов.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БПЛА.

В тот день стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми припасами. В двух селах идет эвакуация населения.

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