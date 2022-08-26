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Главная война с Россией Продолжение обязательно будет. Данилов анонсировал удары по русским тылам

Продолжение обязательно будет. Данилов анонсировал удары по русским тылам

26 августа, 2022 пятница
22:20
война с Россией На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Секретарь СНБО пообещал захватчикам продолжение атак и "подарки каждый день"

Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И такие подарки еще будут", – анонсировал секретарь СНБО.

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"Я думаю, что обязательно будет продолжение. Это будут не только те объекты, которые есть на сегодня, их будет гораздо больше", — добавил он.

  • 26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".
  • В тот же день Business Insider сообщил, что Россия выводит свои истребители из Крыма после серии взрывов.
  • 18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БПЛА.
  • В тот день стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми припасами. В двух селах идет эвакуация населения.

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