Продолжение обороны и возможные сценарии развития событий: Сырский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и принял ряд решений
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении и пообщался с командирами частей и подразделений
Об этом он сообщил в Telegram .
По словам Сырского, у россиян больше ресурсов, но проломить оборону ВСУ они не могут.
"Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - рассказал генерал-полковник.
"Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий", - добавил Сырский.
Он также раздал награды и подарки защитникам и поблагодарил их за героизм.
- Ранее Сырский сообщил о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении.
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