Об этом он сообщил в Telegram .

По словам Сырского, у россиян больше ресурсов, но проломить оборону ВСУ они не могут.

"Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - рассказал генерал-полковник.

"Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий", - добавил Сырский.

Он также раздал награды и подарки защитникам и поблагодарил их за героизм.