Продолжение Крымской саги гарантировано: вражеские объекты будут уничтожаться именно украинскими ракетами. Колонка Сергея Згурца

Атаки по объектам врага в Крыму

Крымская сага продолжается. Вчера 13 сентября топ событием было уничтожение в бухте Севастополя двух военных кораблей РФ - это ВДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти атаки были совершены ракетами Storm Shadow с самолетов Воздушных сил Украины.

А сегодня 14 сентября произошел удар по российскому комплексу ПВО России "Триумф" в Евпатории. Операция в этот раз была комплексной. Первоначально были применены беспилотники, нанесшие удар по радарам, входящим в состав вражеского комплекса. После выведения из строя РЛС подразделения ВМС Украины двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковому комплексу С-400 "Триумф". Стоимость такого комплекта составляет $1,2 млрд. Можно утверждать , что это уже второе использование крылатых ракет "Нептун" по наземной цели, а именно по враждебным ЗРК большой дальности.

Первый случай произошел вблизи Оленевки на мысе Тарханкут 23 августа. Это говорит о том, что в арсенале украинской армии появилась новая версия вооружения на базе крылатой ракеты в этот комплекс. Напомню, что в основе комплекса "Нептун" есть крылатая ракета Р-360, разработанная ГосККБ "Луч". Это одно из ведущих предприятий отечественного ОПК.

Сначала эта ракета создавалась как противокорабельная. Этими ракетами был уничтожен крейсер "Москва". Также КБ "Луч" разрабатывало еще другие версии, предполагавшие возможность нанесения ударов по наземным целям, и версия для самолетов в формате "воздух - земля". Для ударов по земле, в отличие от ударов по морским объектам, нужна другая головка для самонаведения этой ракеты. Можно утверждать, что украинские разработчики обеспечили создание новой головки самонаведения. Действительно, в арсенале ВСУ появилась новая ракета для уничтожения враждебных целей с разными головками самонаведения. Сейчас нужно масштабировать эти ракеты и стремиться к увеличению дальности поражения враждебных целей, что предполагает конструкция этой ракеты.

Продолжение Крымской саги гарантировано. Мы увидим еще много объектов, которые будут уничтожаться украинскими ракетами на территории пока оккупированного врагом Крыма.

О ситуации на фронтах

Вокруг Клещиевки, Андреевки продолжаются бои. Также продолжаются штурмовые действия в районе Работиного. В окрестностях Новопрокоповки и Вербового ситуация чрезвычайно сложная и динамичная. Изменений на карте нет, но есть внутренняя динамика. Враг теряет живую силу и технику.

Российские войска также пытаются проводить атакующие действия и в других направлениях, в частности на Лиманском, Авдеевском и Марьинском. Когда мы говорим об Авдеевке, два дня назад было сообщение, что украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки на Донетчине.

Максим Морозов "Февраль", офицер "Легиона Свободы", майор МВД, рассказал, что на Авдеевском направлении отбыли успешные локальные действия штурмовых бригад, которые отодвинули врага из Опытного.

Если в дальнейшем наступление будет развито, то ВСУ смогут реализовать некоторые действия по пути на Пески: могут отсечь этот населенный пункт от врага, взять под контроль Донецкий аэропорт, двигаться в районе "Спартака". Конечно, дальнейшие действия будут решаться Генеральным штабом. Мы можем предположить, что могут быть интересные варианты продолжения действий. Пока наблюдаем успех сил обороны. Обычно враг пытается контратаковать и контрштурмовать.

Офицер "Легиона Свободы" добавил, что противник увеличил обстрелы Авдеевки. Когда россияне не могут одержать победу на поле боя, они пытаются отыграться на гражданском населении. Интенсивность обстрелов Авдеевки всегда была высока, они бьют по жилым районам, ранены среди мирных жителей. Чем успешнее ВСУ будут двигаться на юге, тем активнее будет обстреливаться врагом город.

Майор МВД рассказал, что и ВСУ, и врагу сложно проводить наступательные действия на этом участке. Все 9 лет линия фронта на Авдеевском направлении незыблема. Наше руководство использует тактику малых порезов. И эти действия не исключают того, что штурмы перевернутся на север и деблокируют Авдеевку от возможности оцепления, отодвинув россиян от Красногоровки, Степного за дорогу H-20. Локальные операции и тактика малых порезов должны принести успех Силам обороны.

Воздействие санкций на производство оружия в РФ

А дальше поговорим о действиях врага, его оружии и санкциях. России удалось преодолеть санкционное давление, и теперь она способна производить большинство ракет, чем до начала широкомасштабного вторжения. Такую информацию распространило американское издание The New York Times и уже несколько дней обсуждается эта тема. Возникает вопрос: насколько обоснованными были такие выводы американских журналистов и действительно ли санкции настолько дырявы, что россиянам удается накапливать и увеличивать масштабы производства ракетного вооружения и других образцов техники?

Антон Михненко, эксперт по обороне и технологиям Defense Express, считает, что речь идет о том, что наши партнеры должны более ответственно относиться к вопросу, как ограничивать доступ РФ к технологиям, которые им нужны. У наших партнеров есть механизмы, с помощью которых можно закрутить гайки, чтобы не разрешить попадание в первую очередь микроэлектроники в РФ. Однако в мире рыночная экономика и Россия экспортирует те или иные товары через страны, толерантно к ней настроенные. Можно сказать, что интенсивно используются для этого страны Персидского залива, Центральной Азии.

Эксперт по обороне и технологиям Defense Express добавил, что есть достаточно медленные механизмы, как в США, так и в ЕС. Если говорить о Соединенных Штатах, то это определенный законодательный процесс, тоже непрерывный, нужны аргументы для внесения той или иной компании под санкции. Такая же история и в странах Европейского Союза. Поэтому РФ скорее реагирует на изменения в обстановке, чем срабатывают существующие в настоящее время механизмы санкций. Кроме того, нужно наносить удары не только по ключевым предприятиям, производящим конечный продукт, но и по малым производствам, работающим над отдельными деталями или компонентами. То есть надо нарушить всю ту цепочку, которая вовлечена в изготовленные вооружения.

Сотрудничество РФ и КНДР

Михненко отметил, что по сообщению главы ГУР известно, что почти месяц идет поставка в РФ боеприпасов из Северной Кореи. Речь идет о боеприпасах калибром 152 мм и 122 мм. Но нужно в нескольких плоскостях оценивать события вокруг того экономического форума, который прошел во Владивостоке с участием Путина и Ким Чен Ына. Визит главы Северной Кореи и его встреча с Путиным в первую очередь ориентированы, чтобы намекнуть Западу, что Путин готов идти на все, в том числе и общаться с КНДР. То есть, это такой политический жест. Путин действительно заинтересован, чтобы были поставки боеприпасов в РФ из КНДР, где есть запасы и производство. Российская армия выгребла почти все, что было на запасах в РФ, а производство не позволяет сегодня выпускать тот объем потребности, которой существует в вооруженных силах РФ.

После слов Антона замечу, что Россия собирается увеличить производство боеприпасов собственными силами до 2 млн в год. Много ли это или мало? Скажу, что это значит около 180 тыс. снарядов в месяц, фактически 6 тыс. боеприпасов в сутки. Этот показатель выглядит гораздо меньше по сравнению с тем, что Россия выстреливала в пиковые времена, когда речь шла о 60 тыс. в сутки. Видим, что потенциал России по изготовлению боеприпасов действительно не отвечает ее потребностям, и это хорошо.