Продолжение экспорта украинского зерна и Формула мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Вечером вторника, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе разговора лидеры государств обсудили экспорт украинского зерна, Формулу мира и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом Зеленский написал в телеграмме.
"Провел длительный телефонный разговор с Президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности", - отметил президент Украины.
Он также пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. По словам Зеленского, очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации.
Не менее важно и то, что отношения стран ощутимо наращиваются, прежде всего, на самом высоком уровне", - отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский и Рамафоса обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможность эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.
- В июне Сирил Рамафоса представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины.
- На это украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не участвовать в агрессоре.
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