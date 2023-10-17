Продолжение экспорта украинского зерна и Формула мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Об этом Зеленский написал в телеграмме.

"Провел длительный телефонный разговор с Президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности", - отметил президент Украины.

Он также пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. По словам Зеленского, очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации.

Не менее важно и то, что отношения стран ощутимо наращиваются, прежде всего, на самом высоком уровне", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Рамафоса обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможность эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.