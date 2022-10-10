Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть информация, что мобилизованные российские бойцы складывают оружие и сдаются в плен. Основными местами столкновения является Север Херсона, там продолжаются тяжелые бои. ВСУ выбивают врага из населенных пунктов, затем происходит зачистка", - отметил Воля.

По его словам, ВСУ методически уничтожают россиян и продвигаются вперед на Юге страны.

"Перед началом движения пехоты, украинская артиллерия качественно уничтожает оборону противника. Отдельные населенные пункты расположены в серой зоне, враг пытается прорывать некоторые участки, но эти попытки неудачны", - подчеркнул Воля.

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