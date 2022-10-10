Продолжаются тяжелые бои на Севере Херсонщины, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина"
Офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина" Нестор Воля заметил, что украинские защитники выбивают врага на Херсонщине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть информация, что мобилизованные российские бойцы складывают оружие и сдаются в плен. Основными местами столкновения является Север Херсона, там продолжаются тяжелые бои. ВСУ выбивают врага из населенных пунктов, затем происходит зачистка", - отметил Воля.
По его словам, ВСУ методически уничтожают россиян и продвигаются вперед на Юге страны.
"Перед началом движения пехоты, украинская артиллерия качественно уничтожает оборону противника. Отдельные населенные пункты расположены в серой зоне, враг пытается прорывать некоторые участки, но эти попытки неудачны", - подчеркнул Воля.
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