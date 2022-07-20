Об этом сообщил блоггер, ветеран АТО, волонтер Алексей Петров в Facebook.

Как рассказал Алексей Петров, учитывая, что в стране война и много времени нет, автоматически проходят три процесса: полевые испытания, обучение экипажу и, как следствие, "передача одному очень боевому подразделению".

"Третий день с очень мотивированными бойцами носимся в посадках, кукурузных и подсолнечных полях. Ссоримся, когда что-то не выходит, и радуемся, когда результат превосходит наши ожидания", – делится впечатлениями волонтер.

Алексей добавил, что принимающие комплекс ребята громко восхищаются и уже размышляют, как "Локи" впишется в систему разведки их подразделения.

Он также отметил, что в следующие машины внесут несколько усовершенствований, "чтобы каждый Локи стал кошмарным сном для российских оккупантов".

"Уже есть заказ на несколько комплексов, которые нужны на вчера! И, следовательно, теперь дело за нами", – пишет волонтер.

Как рассказал в июне Петр Порошенко, подобные комплексы в армиях союзников стоят миллионы долларов, и они запрещены к продаже из-за лицензионных ограничений. Отечественная разработка стоит более двух миллионов гривен. В комплексе имеется интегрированный БПЛА, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором обладают способностью автономно работать в течение недели, а данные через Старлинк мгновенно передаются в передовой пункт управления группировкой войск.

"Зарубежные аналоги стоят миллионы долларов – не сотни тысяч. Они лицензированы, нам их не продают, даже если бы деньги и были", – объясняет Порошенко.

Инициатор проекта, ветеран войны против России, волонтер Глеб Бабич рассказал, что разработка использует весь опыт построения стационарных систем. Как известно, еще до широкомасштабного вторжения Порошенко с волонтерами снабжали системами видеоразведки несколько бригад на линии разграничения.

"Здесь мощное программное обеспечение, за которое мы благодарим ООО "Укрспецсистемс". Отдельная благодарность фирме SECUR GROUP – очень мощные инженеры, которые воплотили это в металл. Очень большое количество, тысячи составляющих – она сложна в сборке, но очень мощна и проста в работе ", – объясняет волонтер.

В броневике нашлось место даже для кофеварки, которую передали неравнодушные люди из Финляндии. Алексей Петров подтвердил: тактическая кофеварка работает как часы.

Присоединиться к проекту можно на платформе ОО "Справа Громад "

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