Продолжаются кровопролитные бои по линии железной дороги у Клищиевки и Андреевки, враг начинает менять тактику. Колонка Сергея Згурца

Новые назначения в Минобороны Украины

Начну с кадровых назначений в Министерстве обороны. Сегодня, 5 октября, правительство объявило, что у министра обороны Украины Рустама Умерова будут уже три новых заместителя. Эти позиции оставались вакантными. Назначены три человека - это Дмитрий Клименков, Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.

В первую очередь начну с Дмитрия Клименкова, потому что он назначен на должность, которая будет отвечать за закупки. Дмитрий Клименков долгое время работал с Рустемом Умеровым в Фонде государственного имущества, и мы понимаем, что Умеров доверяет Клименкову сразу на двух важных участках. Впервые человек будет отвечать сразу за два направления – это закупки вооружений в пределах 300 млрд грн на следующий год, а также за закупка нелетальных систем – это продукты, одежда и т.д. Все это сейчас будет сконцентрировано в руках Дмитрия Клименкова.

Иван Гаврилюк будет отвечать за военно-техническую политику. В свое время он являлся начальником тыла в ВСУ. Работал в Германии, в координационной комиссии, обеспечивающей поставки вооружений в Украину. Он будет перепрофилировать ОПК (оборонно-промышленный комплекс) Украины на сотрудничество с НАТО на номенклатуру, которую будут производить наши предприятия. То есть будет такой цепочкой в соединении Украины с нашими зарубежными партнерами.

Станислав Гайдер - это заместитель, отвечающий за развитие Министерства обороны. Будет обеспечивать прозрачность, подотчетность в вопросах развития самого Минобороны как структуры. Это касается того, чтобы снять любые обвинения в определенных коррупционных действиях и создать систему, которая делает невозможными коррупционные процессы. И это соответствует намекам наших зарубежных партнеров, в частности США, по поводу всех структурных изменений в разных министерствах, чтобы избавиться от намеков на коррупцию.

О линии фронта

Начну с Бахмута. На этом направлении, после того, как две недели назад противник был выбит из Клищиевки и Андреевки, сейчас продолжаются кровопролитные боевые действия по линии железной дороги, которая проходит вблизи этих населенных пунктов. И дальше на Курдюмовку, где враг так же держит оборону, а ВСУ давят на этот населенный пункт по двум направлениям.

За прошедшие сутки 6 раз враг использовал авиацию. Произошло 9 боевых столкновений, безуспешных для оккупантов. Для поддержки своих войск вокруг Бахмута и в самом городе враг стягивает значительное количество личного состава и техники. Когда мы говорим о Бахмуте, то там находится где-то 10 тыс. вражеского личного состава. Вокруг Бахмута, в направлении Лимана к Авдеевке, речь идет о 50 тыс. личного состава противника.

Главная задача ВСУ состоит в том, чтобы закрепиться на позициях, отбитых у захватчика, и создать предпосылки для уничтожения вражеской силы и техники. Вопрос освобождения Бахмута пока преждевременный, но процесс связан с перемалыванием противника путем артиллерии - крайне важным элементом, чтобы уменьшать потенциал врага и не давать ему перебрасівать свои подразделения на другие участки фронта.

Кстати, сейчас противник начинает менять тактику. Ранее он прибегал к атакующим действиям группировками где-то по 5-8 человек. А сегодня я разговаривал со своим товарищем, который находится на этом участке, и он говорит, что враг по железной дороге пытается продвигаться маленькими группами по 2-3 человека. Эти оккупанты пытаются заниматься фортификацией. То есть, они делают лунки, окапываются, чтобы создать сеть мелких фортификаций, которыми можно воспользоваться, когда наши активно используют артиллерию. Ведь именно значительное количество артиллерии позволяет уничтожать противника вокруг Бахмута и в самом городе.

Майор Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, рассказал, что после освобождения Андреевки и Клищиевки у врага образовалась определенная проблема. А именно, линия обороны, которая направлялась от Бахмута к Горловке, вырезана именно напротив этих населенных пунктов. Все это время противник пытался восстановить свое утраченное положение. Он задействует все имеющиеся преимущества, это и большое количество артиллерийских средств, и большое количество боекомплекта. А также использует большое количество личного состава, пытаясь заткнуть дыру, которую ВСУ создали на этих направлениях. Но инициатива на переднем крае на стороне ВСУ, что позволяет контролировать передвижение противника, нахождение его на передней линии и вражескую логистику. Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но контролируемой.

Выставка оружейников в Словакии и первые результаты

А дальше перейдем к оружейной теме и сначала поговорим о Словакии. Президент Словакии выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с итогами парламентских выборов. В эти дни в Братиславе проходит международная оборонная выставка IDEB-2023, в которой принимают участие производители из почти 20 стран, в том числе туда поехали и представители Украины. В частности, украинская продукция там представлена Национальной ассоциацией предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Среди этих предприятий есть и "Украинская бронетехника".

Роман Шеленг, начальник управления маркетинга ООО "Украинская бронетехника", рассказал, что на объединенном стенде NAUDI представлены такие компании как "Украинская бронетехника" с автомобилями "Новатор" в двух разных модификациях, 5-ти и 10-ти местный. Также представлен общий проект "Украинской бронетехники" и Краматорского завода тяжелого станкостроения – это 155 мм гаубица "Богдана". От компании Ukrspecsystems представлен разведывательный беспилотник MINI SHARK. К тому же, на выставке представлены украинские компании по производству тормозных парашютов для истребителей и по производству радаров P-18, 3D радаров.

Начальник управления маркетинга ООО "Украинская бронетехника" пояснил, что участие украинских компаний в выставке – это поиск технологических партнеров, которые могут помогать в поставке элементной базы, новейших образцов оборудования. Все иностранные партнеры из стран - членов НАТО, поэтому стандарты соответствующие. Во-первых, внимание акцентируется на том, что предприятия все усилия должны направлять на поставки ВСУ. А в будущем, когда справимся с российской агрессией, начнем экспортировать вооружение высокого качества, которое прошло реальные испытания на поле боя. Со всех сторон есть заинтересованность в таком тесном сотрудничестве.

Шеленг сообщил, что по результатам проведения нынешней выставки есть достижения и некоторые договоренности о возможной организации тренировочных центров на территории Украины для нужд военно-воздушных и вооруженных сил. Есть договоренности по кооперации по повышению баллистической стойкости бронированных автомобилей. Также проведены переговоры с компаниями, производящими и поставляющими странам НАТО контрснайперские и акустические системы, контрбатарейные радары. Всегда подчеркиваем, что мы готовы и хотим совместно производить это оборудование на предприятиях ОПК Украины. Мы готовы размещать на своих площадках необходимое оборудование для совместного производства неких высокотехнологичных вещей. Поэтому сегодня проходят технические переговоры.