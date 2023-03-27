Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 марта.

Силы обороны поразили ЗРК противника и приземлили российский "Орлан-10", за сутки по врагу нанесли 9 авиаударов

Авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу.

Также украинские военные сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Враг в течение суток нанес 7 авиа- и 10 ракетных ударов по территории Украины

Также, россияне совершили 15 обстрелов из РСЗО.

Ситуация на направлениях такова:

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаки формирований наступательных группировок не обнаружены. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Блешня Черниговской области; Толстодубово, Голиновское, Стукаловка, Волфино и Майское на Сумщине, а также Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное на Харьковщине.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаки формирований наступательных группировок не обнаружены. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Блешня Черниговской области; Толстодубово, Голиновское, Стукаловка, Волфино и Майское на Сумщине, а также Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Дворичной, Западного, Купянска Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного и Выемки Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Дворичной, Западного, Купянска Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного и Выемки Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Василивка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Василивка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времивка Донецкой области.

огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времивка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Обстрелял Вольное Поле, Новоселку, Новополье Донецкой области; Полтавку, Малиновку, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Новоданиловку Запорожской области; Антоновку и город Херсон. Кроме того, нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Берислава.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов отметил, что враг не оставляет намерений захватить Бахмут, однако город и логистические пути находятся под контролем ВСУ.