Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами и самолетами недалеко от Горного, Яковлевки, Мирной Долины и Устиновки. Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск.

На Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52. Также обстрелы проходили в районе Донецка и на Лиманском направлении.

В Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ также применяла реактивные системы залпового огня и нанесла удар самолетами Су-25.

На Слобожанском направлении захватчики сосредоточивают резервы, чтобы наступать в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск. На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны. Обстреливает позиции наших войск.

Россияне продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

В Генштабе добавили, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

С 24 февраля по 4 июня захватчики потеряли 31 050 военных, 1 376 танков, 680 систем артиллерии и 540 беспилотников.

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