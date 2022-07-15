Продолжают уничтожать урожай: оккупанты обстреляли Зеленополье дважды за день
В пятницу, 15 июля, враг продолжил обстреливать Зеленопольскую общину, в результате чего произошел пожар на одном из пшеничных полей
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате дневного обстрела загорелось поле на территории Зеленопольской общины, пожар уничтожил 5 га пшеницы. К счастью, никто не пострадал.
"К вечеру оккупанты снова влупили по приграничным территориям Зеленодольской ТГ. Обошлось без жертв", - добавляет Лукашук.
Он также призвал жителей общины не пренебрегать правилами безопасности.
- В Днепре 15 июля вечером прогремела серия взрывов, в городе пожар.
- В Кременчуге также раздались взрывы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное