Продолжают уничтожать урожай: оккупанты обстреляли Зеленополье дважды за день

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате дневного обстрела загорелось поле на территории Зеленопольской общины, пожар уничтожил 5 га пшеницы. К счастью, никто не пострадал.

"К вечеру оккупанты снова влупили по приграничным территориям Зеленодольской ТГ. Обошлось без жертв", - добавляет Лукашук.

Он также призвал жителей общины не пренебрегать правилами безопасности.

В Днепре 15 июля вечером прогремела серия взрывов, в городе пожар.

В Кременчуге также раздались взрывы.

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