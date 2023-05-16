Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы скрыта военная техника, подвальные помещения служат как укрытие", - говорится в сообщении.

"В целом россияне продолжают прикрываться школами и больницами, где идет образовательный процесс или лечение гражданских соответственно", - добавили в ЦНС.