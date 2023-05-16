"Продолжают прикрываться школами и больницами": партизаны нашли один из тайников оккупантов в Донецкой области
Россияне продолжают размещать личный состав в школах на временно оккупированных территориях Украины. Один из таких тайников нашли партизаны в Донецкой области
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы скрыта военная техника, подвальные помещения служат как укрытие", - говорится в сообщении.
"В целом россияне продолжают прикрываться школами и больницами, где идет образовательный процесс или лечение гражданских соответственно", - добавили в ЦНС.
- Еще в декабре было известно, что захватчики обустроили госпиталь для раненых в роддоме Луганска, а в Мелитополе – в детском санатории.
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