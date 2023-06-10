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OPINION

Продолжающиеся сейчас бои являются подготовительными к финальному этапу

Виктор Андрусив
10 июня, 2023 суббота
08:03
Мнение

Подобная ситуация у нас была в августе-сентябре, когда предпринимались попытки прорваться на Херсон. К сожалению, тогда мы тоже несли потери

1. Я неоднократно писал, что контрнаступление состоит из разных этапов, которые уже давно продолжаются. Сейчас идет новый важный этап: попытка найти слабое место, выиграть стратегическое положение. Последняя стадия контрнаступления – это введение большого количества войск, прорыв или окружение врага, закрепление на деоккупированных территориях. Этот этап еще не наступил, но можно сказать, что продолжающиеся сейчас бои являются подготовительными к финальному этапу.

2. Ситуация сложная. Мы знали, что у врага сильная оборона. Пробить ее без потерь невозможно. И мы их испытываем. Сейчас могу сказать, что ситуация более-менее выровнялась и потери врага начали догонять наши. Чтобы прорвать оборону, нужно давить в течение некоторого времени, когда враг потеряет достаточно боекомплекта и живой силы, чтобы начать отступать.

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Мы знали, что у врага сильная оборона. Пробивать ее без потерь невозможно. И мы их испытываем. Сейчас могу сказать, что ситуация более-менее выровнялась и потери врага начали догонять наши. Чтобы прорвать оборону нужно давить в течение некоторого времени, когда враг потеряет достаточно боекомплекта и живой силы, чтобы начать отступать

3. На самом деле ничего нового. Подобная ситуация у нас была в августе-сентябре, когда предпринимались попытки прорваться на Херсон. К сожалению, тогда мы тоже несли потери. В первую очередь, из-за минных заграждений. Что было дальше, вы знаете. Сейчас очень похожая ситуация. После того как будут пробиты первые самые сложные рубежи обороны, особенно минные поля — наступление развернется по полной.

4. Самое сложное сейчас – это ИПСО. И мы, и враг ведем мощные информационные операции. Поэтому единственное, что я могу сейчас вам посоветовать — фильтруйте всю информацию, и верьте в ВСУ. К сожалению, я уже писал когда-то и пишу сейчас: на войне не бывает тишины. Если мы молчим — говорит враг. И он начал очень громко говорить в последние дни. И говорит он ложь, манипулирует и использует наши страхи. Ситуация другая. Но по состоянию на данный момент ситуация не хороша в чью-то пользу. Все меняется каждый час.

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Я могу посоветовать только запастись терпением. Мы это не раз делали, и это всегда правильное решение. Не доверять никакой "катастрофической" информации и "ура-победной" тоже

5. В происходящем я могу посоветовать только запастись терпением. Мы это не раз делали, и это всегда правильное решение. Не доверять никакой "катастрофической" информации и "ура-победной" тоже. По моему прогнозу все станет более или менее понятно к концу недели.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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