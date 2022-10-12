Об этом Мelovin написал в Instagram.

Артист распространил сообщение военной и активистки сообщества секс-работников Алины Сарнацкой, в котором говорится о двух случаях, нарушающих права людей. Один военный не может попасть в реанимацию к своему парню, ведь они не родственники. В другой ситуации, которую приводит Сарнацкая, погибла женщина-военная медичка, и у ее женщины могут забрать 7-летнюю дочь, которая по документам чужая.

"Не ко времени? Дай, Вселенная и Боже, ума! Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять рядом со свободой людей и народа! Потому что свобода - это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов!", – написал певец.

Он обратился к своим гейтерам-гомофобам.

"Давайте, зажигайте костер и доставайте свои вилы! Давайте! Продолжайте мне заваливали директ!", - подчеркнул Мэловин.

Он заявил, что его гейтеры пахнут Красной площадью.

"Вы! Радикальные паблики типа "околофутбола". Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Го! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народу и умереть не страшно!", - заверил он.

Певец также тегнул президента Украины Владимира Зеленского, чтобы привлечь его внимание к проблеме.

"Пора! Время!", - добавил Мelovin.

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