"Продолжайте поносить свой род": Melovin ответил гейтерам и призвал к легализации однополых браков
Украинский певец Мelovin поделился историями военных-представителей ЛГБТ, которые ограничены в своих правах из-за того, что однополые браки в Украине до сих пор не легализованы
Об этом Мelovin написал в Instagram.
Артист распространил сообщение военной и активистки сообщества секс-работников Алины Сарнацкой, в котором говорится о двух случаях, нарушающих права людей. Один военный не может попасть в реанимацию к своему парню, ведь они не родственники. В другой ситуации, которую приводит Сарнацкая, погибла женщина-военная медичка, и у ее женщины могут забрать 7-летнюю дочь, которая по документам чужая.
"Не ко времени? Дай, Вселенная и Боже, ума! Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять рядом со свободой людей и народа! Потому что свобода - это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов!", – написал певец.
Он обратился к своим гейтерам-гомофобам.
"Давайте, зажигайте костер и доставайте свои вилы! Давайте! Продолжайте мне заваливали директ!", - подчеркнул Мэловин.
Он заявил, что его гейтеры пахнут Красной площадью.
"Вы! Радикальные паблики типа "околофутбола". Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Го! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народу и умереть не страшно!", - заверил он.
Певец также тегнул президента Украины Владимира Зеленского, чтобы привлечь его внимание к проблеме.
"Пора! Время!", - добавил Мelovin.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное