"Продолжай бороться, Украина!". Участник Варшавского восстания 1944 поддержал украинцев
Польский ветеран Якуб-Томаш Новаковский, во время Второй мировой войны воевал в рядах Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании 1944 выступил с эмоциональным видеообращением в поддержку Украинского народа
Запись выступления комбатанта появилась в твиттере варшавского историка и общественного деятеля Марцина Чаплиньского, передает Еспресо.TV .
На видео Новаковский выступает на польском языке, но в кадре идут титры с украинским переводом.
"Обращаюсь к вам, дорогой и героический народ, так храбро борющийся за свою землю и независимость, против варварского русского вторжения!"
Шлю вам всестороннюю поддержку польских военных и других ветеранов Армии Крайовой и участников Варшавского восстания. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали при немецкой и советской оккупации", - сказал Новаковский.
"Продолжай бороться, Украина!", - подчеркнул ветеран.
По его словам, весь свободный мир внимательно следит за происходящим на фронтах российско-украинской войны и международная помощь будет расти.
"Я верю, что помощь для тебя (Украина - ред.) будет все больше со стороны государств, которые сейчас пассивны, но зроштой поймут, что если они вас не защитят, то настанет их очередь", - подчеркнул Якуб-Томаш Новаковский.
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