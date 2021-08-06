"Продолжать международное давление": посол Великобритании заявила о невозможности нормальных отношений с РФ, пока продолжается оккупация территорий Украины

Об этом Симмонс сказала на форуме экспертной сети "Крымской платформы", передает "Радио Свобода" .



"Сейчас нужно продолжать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходит в Крыму с того времени. Незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее вопиющее неуважение к международному порядку", - сказала Симмонс.



Посол отметила, что нужно показать общую мировую позицию относительно крымского вопроса и противодействовать агрессии России для восстановления территориальной целостности Украины.



Также Симмонс заявила, что нормальные отношения с РФ невозможны до возвращения Украине оккупированных территорий.



"Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией ", - передает слова Симмонс издание РБК-Украина .

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран-участниц саммита "Крымской платформы" возросло до 33 .