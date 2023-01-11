Продолжается знакомство телеканала со зрителями и читателями
Команда Эспрессо создала форму опроса, которая поможет лучше познакомиться со зрительской и читательской аудиторией
А уже в конце января среди участников опроса будут разыграны ценные призы.
“Дорогие друзья, спасибо за доверие! Мы хотели бы с Вами лучше познакомиться. Если вы читаете или смотрите Эспрессо, заполните, пожалуйста, эту форму. Это займет всего 5 минут вашего времени. Будем знакомы!” - говорится в обращении.
Чтобы заполнить форму знакомства, нужно перейти по ссылке или сканировать QR-код.
Будем знакомы!
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