Продолжается сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников

Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичны, противоударны, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.

Всего должны собрать 16 800 $

Присоединяйтесь к сбору Еспресо на аккумуляторные станции.

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