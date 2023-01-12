Продолжается сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
Телеканал "Еспресо" совместно с благотворительным фондом "Форпост УА" продолжает сбор средств на закупку мощных портативных аккумуляторных станций с солнечными панелями для наших бойцов. Первые 5 станций мы передадим в 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова
Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичны, противоударны, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.
Всего должны собрать 16 800 $
Присоединяйтесь к сбору Еспресо на аккумуляторные станции.
Реквизиты:
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????Номер карты банки
5375 4112 0469 1740
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