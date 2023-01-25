Продолжается сбор на эвакуационное авто для парамедиков, работающих в Бахмуте

Собираем средства парамедикам на Бахмутском направлении для приобретения эвакуационного автомобиля. Они работают ежедневно побеждая смерть. В адских условиях парамедики оказывают помощь нашим сыновьям, мужчинам, родителям. Делают все ради их жизни, а значит, ради жизни каждого из нас…

Итак, присоединяйтесь, это даст надежду тем, кто на нуле.

На новое авто эвакуации:

https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk

На топливо для авто и медикаменты:

https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd

На теплые вещи:

https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V



Гривня: 5375414137372867

Доллар: 5375418811518166

Евро: 5375419909508762

PayPal: [email protected]