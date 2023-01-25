Продолжается сбор на эвакуационное авто для парамедиков, работающих в Бахмуте
Этот сбор является необходимостью прежде всего для наших защитников. Важна любая посильная для вас сумма, потому что каждая гривня на линии столкновения с врагом – это сохраненная капля крови нашего воина
Собираем средства парамедикам на Бахмутском направлении для приобретения эвакуационного автомобиля. Они работают ежедневно побеждая смерть. В адских условиях парамедики оказывают помощь нашим сыновьям, мужчинам, родителям. Делают все ради их жизни, а значит, ради жизни каждого из нас…
Итак, присоединяйтесь, это даст надежду тем, кто на нуле.
На новое авто эвакуации:
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На топливо для авто и медикаменты:
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На теплые вещи:
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Гривня: 5375414137372867
Доллар: 5375418811518166
Евро: 5375419909508762
PayPal: [email protected]
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