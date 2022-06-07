Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов на онлайн-брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

"Что бы мы хотели видеть в седьмом пакете санкций? Конечно, время покажет, но мы говорим о тотальном эмбарго российских энергоносителей, то есть трубопроводной нефти, но для этого нужно решить ряд технических вопросов... Также мы говорим о газе", - сказал Ченцов. .

Он отметил, что зависимость нескольких стран-членов ЕС от российского газа еще очень велика, но можно начинать с ограничения использования сжиженного газа из РФ и работать над альтернативными путями его поставки в ЕС.

"По этому поводу продолжается очень активная работа", - отметил дипломат.

По словам Ченцова, украинская сторона считает, что в седьмом пакете санкций должно быть усилено давление на финансовый сектор РФ, введены дополнительные меры для блокады российского флота, запрещены не только определенные российские СМИ, но и интернет-площадки пропаганды и дезинформации, введены киберсанкции. давление на членов русского истеблишмента и бизнеса.

"То есть еще над чем работать. И хотя некоторые из этих мер не имеют мгновенного эффекта, в совокупности они постепенно подавляют российскую экономику", - убежден посол Украины в ЕС.

Как сообщалось, Евросоюз в конце мая ввел шестой пакет санкций против РФ, где главным элементом стал отказ от транспортируемой морем российской нефти. Этот шаг позволит Евросоюзу отказаться от 90% российской нефти до конца 2022 года.

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