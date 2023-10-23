Продолжается работа над эвакуацией более 300 украинцев из сектора Газы, - посол Украины в Израиле Корнийчук

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Наши партеры требовали от Израиля отсрочить наземную операцию, поскольку она могла бы привести к неожиданному количеству жертв среди гражданского населения. Кроме того, речь идет о срочной эвакуации иностранцев из сектора Газа, в том числе и украинцев. На сегодняшний день эвакуироваться вызвалось 337 граждан Украины, находящиеся преимущественно на юге сектора Газы возле пропуска " Рафах " на Египет. В целом количество иностранцев, находящихся в секторе Газа и готовых к эвакуации, приближается к десятку тысяч", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле.

По его словам, все европейские правительства обратились к правительству Египта с просьбой содействовать скорейшей организации эвакуации и также обратились к правительству Израиля. Наземная операция пока откладывается, потому что все понимают, как только произойдет эвакуация иностранцев, сразу начнется эта операция.

"Проходит проверка украинцев, которые согласились на эвакуацию. Происходит идентификация всех наших граждан. Сейчас мы установили, что около половины граждан, которые хотят эвакуироваться, имеют либо просроченные, либо поврежденные паспорта, то есть нужно им вписать только что рожденных детей или давать временный документ свидетельства на возвращение И в дальнейшем, как только эвакуируется из сектора Газа, египтяне дают нам 48 часов, чтобы завезти наших граждан в Египет и дальше обеспечить их вылет в третьи страны.Речь идет об одной из соседних стран Украины. консулы и находящиеся в Египте военные. Они готовы подхватить наших граждан и провести эту эвакуацию", - пояснил Евгений Корнийчук.

Корнийчук добавил, что в 2021 году уже была проведена подобная эвакуация около 200 граждан Украины, 20 молдавских граждан и 5 болгар. Сейчас по тому же принципу координируются партнеры, инициативные группы Украины, Молдовы, Болгарии и Польши, между собой в контакте в секторе Газа.

Война в Израиле: эвакуация украинцев

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каира, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа: в эвакуации нуждались тогда 243 человека.

Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.

На вечер 15 октября, как сообщил президент Владимир Зеленский, с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан. Еще около 260 украинцев находятся в Газе.

16 октября из израильской столицы Тель-Авива в Румынию вылетел второй эвакуационный борт , на котором находятся 155 граждан Украины. Также из Тель-Авива в Бухарест отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.