"Продолжается подготовка, принимаются определенные меры": дипломат Мильман о наземной операции Израиля в Газе

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Безусловно, наземная операция будет, она готовится. Были призваны 300 тыс. резервистов и распределенны на северный и южный фронты сектора Газа, также на севере есть угроза от "Хезболлы". Соответственно, сейчас идет подготовка Израиля к этой операции. Сегодня уже были опубликованы основные планы вхождения наземной операции. ВВС Израиля продолжает бомбардировать военную инфраструктуру ХАМАСа, чтобы облегчить движение израильских войск на территории Газы. Операция будет, это тяжелое решение, но у нас нет другого выбора", – сказал Аркадий Мильман.

По его словам, Израиль принимает определенные меры. На днях был объявлен гуманитарный коридор, по которому жителей северной части Газы попросили перейти в южную часть, потому что военная операция начнется с севера.

"Уже 600 тыс. человек смогли покинуть северную часть Газы. Возможно, еще раз будет объявлен гуманитарный коридор. Все палестинцы Газы прекрасно понимают, что после такой зверской атаки ХАМАСа будет израильская наземная операция. Кроме того, нужно принимать во внимание, что есть верхний город Газа, а есть и подземный город. Основная масса этих террористов находится именно в подземном городе. Они имеют часть инфраструктуры на верху, а часть под землей в бункерах и туннелях. Там 30-40 тыс. этих террористов с семьями и с обслуживающим персоналом, т.е. это много людей, возможно, количество может дойти и до 70-80 тыс., если не 100 тыс. человек. И это мы берем в расчет", - отметил дипломат.

Мильман отметил, что в настоящее время есть понимание и солидарность у западных лидеров, что Израиль сейчас не может не провести эту операцию.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.