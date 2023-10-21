Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Продолжается подготовка, принимаются определенные меры": дипломат Мильман о наземной операции Израиля в Газе
Эксклюзив

"Продолжается подготовка, принимаются определенные меры": дипломат Мильман о наземной операции Израиля в Газе

21 октября, 2023 суббота
00:30
Мир

Аркадий Мильман, израильский дипломат, бывший посол России в Израиле, подчеркнул, что наземная операция будет, у Израиля нет иного выбора

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Безусловно, наземная операция будет, она готовится. Были призваны 300 тыс. резервистов и распределенны на северный и южный фронты сектора Газа, также на севере есть угроза от "Хезболлы". Соответственно, сейчас идет подготовка Израиля к этой операции. Сегодня уже были опубликованы основные планы вхождения наземной операции. ВВС Израиля продолжает бомбардировать военную инфраструктуру ХАМАСа, чтобы облегчить движение израильских войск на территории Газы. Операция будет, это тяжелое решение, но у нас нет другого выбора", – сказал Аркадий Мильман.

По его словам, Израиль принимает определенные меры. На днях был объявлен гуманитарный коридор, по которому жителей северной части Газы попросили перейти в южную часть, потому что военная операция начнется с севера.

"Уже 600 тыс. человек смогли покинуть северную часть Газы. Возможно, еще раз будет объявлен гуманитарный коридор. Все палестинцы Газы прекрасно понимают, что после такой зверской атаки ХАМАСа будет израильская наземная операция. Кроме того, нужно принимать во внимание, что есть верхний город Газа, а есть и подземный город. Основная масса этих террористов находится именно в подземном городе. Они имеют часть инфраструктуры на верху, а часть под землей в бункерах и туннелях. Там 30-40 тыс. этих террористов с семьями и с обслуживающим персоналом, т.е. это много людей, возможно, количество может дойти и до 70-80 тыс., если не 100 тыс. человек. И это мы берем в расчет", - отметил дипломат.

Мильман отметил, что в настоящее время есть понимание и солидарность у западных лидеров, что Израиль сейчас не может не провести эту операцию.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

Израиль
Война в Израиле
Сектор Гази
Читайте также:
окупанти
20 октября, 2023 пятница
РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
вертоліт Мі-8МТВ.
20 октября, 2023 пятница
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
Карта. ATACMS
20 октября, 2023 пятница
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
01:52
ЕС запланировал консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg
01:24
Обновлено
Российский Ил-76 загорелся во время вылета из военного аэродрома в Таджикистане
00:56
Правительство Швеции решило скорректировать политику в отношении мигрантов
00:47
США предупредили 100 стран: Россия будет пытаться подорвать доверие к выборам, - Reuters
00:28
НАТО
Надо поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжить поддержку Украины, - заместитель генсека НАТО
2023, пятница
20 октября
23:48
Аэропорт в Борисполе планирует начать прием рейсов через месяц после конца войны
23:37
Лавров
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября
23:35
Эксклюзив
В "Информационном сопротивлении" объяснили, почему Украине пока не дают ракеты TAURUS
23:13
Речь идет не о церкви, а об участвующем в войне институте - Данилов о голосовании по УПЦ (МП)
22:52
Джим Джордан
Республиканцы больше не будут выдвигать Джордана на должность спикера Конгресса США
22:34
Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку
22:21
Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно
22:20
Суровикин больше не возглавляет Воздушно-космические силы РФ: СМИ назвали преемника
21:50
Белый дом
Белый дом подал запрос в Конгресс на выделение $100 млрд на военную помощь, из них $61 млрд – для Украины
21:50
Эксклюзив
Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан
21:37
ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах
21:13
Эксклюзив
Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но от Путина отказаться не готов, - Климкин
21:11
Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина
21:04
США ввели санкции против соратников пророссийского деятеля Боснии Додика
20:57
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Заря" совершила камбек против "Оболони": расписание и результаты всех матчей 11-го тура УПЛ
20:54
Мобильная связь в условиях блекаутов: операторы рассказали об уровне готовности
20:51
OPINION
Не думайте, что РПЦ в Украине уже запретили
20:45
Обзор
Пространство "Терриконов" и "Убийц цветочного полнолуния": что посмотреть на выходных
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авдеевка может стать вторым Бахмутом с точки зрения потерь противника. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
20:39
Не будут работать карты, терминалы и банкоматы: в ночь на 21 октября ПриватБанк проведет регламентные работы
20:09
Силы обороны отразили около 23 атак на Купянском направлении, - Генштаб
20:07
OPINION
К ПЭПам банки обязаны применять риск-ориентированный подход
19:39
В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения
19:15
Аналитика
Одолженные ПВО, защита энергообъектов от дронов и генераторы для мобильных "вышек": как готовятся к новому сезону блекаутов
19:15
Пытки, изнасилования и убийства гражданских: комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине
19:10
Недалеко от Испании обнаружили российскую подлодку
19:00
Обзор
Победные новости 604 дня войны: наступление ВСУ на левобережье Херсона и вертолеты Ми-8 от Хорватии
18:52
Восстановление экологии Украины после агрессии РФ: министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии прибыла в Киев
18:50
Эксклюзив
После ATACMS можно рассчитывать на ракеты большей дальности, достаточной для ударов по аэродромам, – политолог Кулик
18:50
Эксклюзив
В Киеве открыли доступ к "Батькивщине-матери": фоторепортаж Эспрессо
18:32
Россия начала мобилизацию студентов в Луганской области, - Атеш
18:09
Укренэрго
Укрэнерго перешло на европейские правила межгосударственной торговли электроэнергией
18:08
OPINION
Байден – президент войны, и он уже победил
18:03
Генсек ООН посетил КПП Рафах, чтобы добиться оказания гуманитарной помощи сектору Газа
17:59
"Бавария" приняла решение в отношении футболиста, поддерживающего Палестину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV