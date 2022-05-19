Об этом он сообщил в своем обращении, которое опубликовал экскомандир полка Азов Максим Жорин.

"Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся", – говорит Калина.

Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb