"Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать", – Паламарь с территории Азовстали
Святослав Калина (Паламарь) заявил, что вместе с руководством полка "Азов" находится на территории завода
Об этом он сообщил в своем обращении, которое опубликовал экскомандир полка Азов Максим Жорин.
"Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся", – говорит Калина.
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Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе.
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